На Київщині запрацювала послуга видачі свідоцтв про народження у пологових будинках

Київська область першою серед українських регіонів на районному рівні долучилася до проекту Міністерства юстиції з видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологових.

Про це сьогодні під час запуску проекту у Броварському пологовому будинку повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

"Сьогодні Київська область долучилася до нашого пілотного проекту із видачі свідоцтв про народження у пологових будинках. У пологовому будинку працює фронт-офіс Міністерства юстиції, спеціалісти якого протягом 24 годин після подачі документів видають свідоцтво про народження. У режимі онлайн ця інформація вноситься до реєстру, тож наші мами виписуються з пологових будинків вже з першим документом свого малюка", - зазначив очільник Мін’юсту.

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За його словами, нині послуга надається у всіх обласних центрах, а фронт-офіси Мін’юсту працюють у 39 медичних закладах. Пологовий будинок у Броварах став ювілейним – сороковим – у цьому списку. Загалом з моменту запуску пілотного проекту майже 5 000 немовлят отримали свідоцтво у пологових без черг і без корупції.

"Наше завдання на наступний рік переміститися на районний рівень, щоб батьки, які народжують в районних лікарнях також отримували зручний сервіс", - наголосив Міністр юстиції.

Він також повідомив, що за активної позиції представників органів влади на місцях, вже до кінця наступного року послуга з видачі свідоцтв про народження на місці має запрацювати у всіх районних пологових будинках.

"Ми готові технічно до цього. Мін’юст може в кожному районному пологовому будинку відкрити фронт-офіс, де працюватиме співробітник із доступом до реєстру", - зауважив Павло Петренко.

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Сьогодні перші 7 малюків, які народилися напередодні в пологовому будинку Броварів, отримали свідоцтва про народження у медзакладі. Серед малюків була, навіть, одна двійня.