Прокурори проводять нічний обшук у батьків Геннадія Корбана

Це вже другий обшук, здійснюваний ГПУ у літніх та хворих людей, причому мати Геннадія Корбана прикута до ліжка важкою хворобою. Під час першого обшуку, який відбувався під час затримання лідера УКРОПу 31 жовтня, з боку представників ГПУ адвокатами було зафіксовано факти нелюдського поводження з матір'ю політика.

Тим часом стало відомо, що закінчився обшук у будинку лідера УКРОПу, з приміщення якого представники ГПУ винесли чимало речей.

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Нагадаємо, ввечері 24 грудня співробітники Генеральної прокуратури без жодних пояснень вдерлися до будинку лідера УКРОПу Геннадія Корбана у Дніпропетровську, де він мешкає із чотирма дітьми.

Після обшуку самого політика, який повернувся додому зі стаціонару дніпропетровської лікарні, повезли у кареті швидкої в напрямку Києва у супроводі 6 автобусів. Зазначається, що своїми діями підлеглі Віктора Шокіна порушили не лише права Геннадія Корбана, але і його дітей, які залишилися вночі без батьківської опіки.