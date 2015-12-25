З'явилося відео затримання Геннадія Корбана

Партія УКРОП на своїй сторінці в YouTube опублікувала відео, на якому лідера партії Геннадія Корбана вивозять з його помешкання в Дніпропетровську у супроводі спецпризначенців.

На відео видно, як Кобрана саджають у автомобіль швидкої допомоги. Згодом, автомобілі спецпризначенців заблокували рух для журналістів, які їхали слідом на колоною.

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Як повідомляв УНІАН, у квартирі лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана представники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України проводять обшук. Як повідомляє прес-служба партії, Корбана примусово вивезли правоохоронці з його помешкання.