З'явилося відео затримання Геннадія Корбана
00:31, 25 грудня 2015Суспільство
1427 0
Партія УКРОП опублікувала відео із вивезенням Геннадія Корбана з його помешкання.
З'явилося відео затримання Геннадія Корбана / Фото УНІАН
Партія УКРОП на своїй сторінці в YouTube опублікувала відео, на якому лідера партії Геннадія Корбана вивозять з його помешкання в Дніпропетровську у супроводі спецпризначенців.
На відео видно, як Кобрана саджають у автомобіль швидкої допомоги. Згодом, автомобілі спецпризначенців заблокували рух для журналістів, які їхали слідом на колоною.
Читайте такожАдвокат Корбана пояснила, куди повезли лідера УКРОПу
Як повідомляв УНІАН, у квартирі лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана представники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України проводять обшук. Як повідомляє прес-служба партії, Корбана примусово вивезли правоохоронці з його помешкання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter