На Рівненській АЕС «потік» енергоблок

Другий енергоблок Рівненської АЕС сьогодні о 12.10 зупинено через виявлення течі в межах контейменту, що не перевищувало експлуатаційного обмеження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

За повідомленням прес-служби, витікання за межі герметичної зони не сталося. Енергоблок зупинено. Реактор переведено в холодний стан.

У прес-службі зазначили, що порушення меж і умов безпечної експлуатації станції не було.

Радіаційний, протипожежний, екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінився і перебуває в межах норми.