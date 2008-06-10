На Рівненській АЕС «потік» енергоблок
16:05, 10 червня 2008Суспільство
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Радіаційний фон - в межах норми
Другий енергоблок Рівненської АЕС сьогодні о 12.10 зупинено через виявлення течі в межах контейменту, що не перевищувало експлуатаційного обмеження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».
За повідомленням прес-служби, витікання за межі герметичної зони не сталося. Енергоблок зупинено. Реактор переведено в холодний стан.
У прес-службі зазначили, що порушення меж і умов безпечної експлуатації станції не було.
Радіаційний, протипожежний, екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінився і перебуває в межах норми.
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