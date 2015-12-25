Корбана обстежать в інституті Амосова в Києві

Про це повідомила керівник прес-служби партії "УКРОП" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Геннадій Корбан їде до лікарні імені Амосова для медичного огляду - добровільно і без супроводу працівників СБУ. В Київському міському бюро експертиза не була проведена - слідчі так і не з'явились, а працівники не були готові проводити обстеження", - написала Кравчук.

«Зараз людина вільна, Геннадій Корбан не обмежений нічим. Він самостійно та добровільно вирушив до центру Амосова», – заявила адвокат Оксана Томчук. При цьому вона підкреслила, що наразі Геннадій Корбан має законне право сісти на літак і полетіти до Дніпропетровська, однак він вирішив пройти обстеження у Києві.

Інший адвокат Геннадія Корбана, Андрій Богдан, також зазначив, що захист раніше неодноразово наполягав на проведенні відповідних медичних обстежень, однак слідство щоразу відмовляло у наданні на це дозволу. «Для чого було вриватися в приміщення, силоміць вести мого клієнта сюди? Фактично, вони його сюди привезли, щоб відпустити», – підкреслив адвокат.

Водночас, за словами захисників, їм тільки сьогодні стало відомо про те, що постанова про призначення експертизи надійшла до Бюро судово-медичних експертиз у Києві лише вчора, 24 грудня. Відтак експертна установа тільки-но підготувала клопотання до експертів щодо їх залучення до процедур. Клопотання ще не розглянуті й, фактично, експертиза досі не призначена.

Сам Геннадій Корбан наразі почувається виснаженим, адже не їв і не спав протягом доби, незважаючи на серйозну хворобу, – повідомили адвокати. За словами заступника головного лікаря інституту Амосова Олександра Берегового, діагностичні процедури будуть завершені за півтори-дві години.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ проводили черговий обшук, після чого повезли Корбана до Києва у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.