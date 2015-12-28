Туреччина вимагає від Ізраїлю зняти блокаду сектору Газа

Про це заявив офіційний представник турецького президента Ібрагім Калин, передає Бі-бі-сі. Виступаючи на прес-конференції, представник Реджепа Тайіпа Ердогана додав, що Туреччина продовжить участь у процесі ізраїльсько-палестинського врегулювання до тих пір, поки не буде реалізована ідея "двох держав для двох народів".

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Калин також розкритикував політику ізраїльської влади по відношенню до палестинців, назвавши її "окупаційною".

У середині грудня Туреччина та Ізраїль досягли попередньої угоди овозобновленіі дипломатичних відносин, перерваних після того, як в 2010 році кілька турецьких активістів були вбиті при спробі прорвати блокаду сектора Газа з моря.

Неофіційні джерела повідомляють, що потепління у відносинах двох країн сталося після того, як Ізраїль погодився виплатити компенсації сім'ям загиблих.

Підтвердження цьому з офіційних джерел ще не надходило.

За офіційними даними, угода включає в себе обмін посольствами. Крім того, Туреччина почне прокладку газопроводу з Ізраїлю.