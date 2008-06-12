«Інтернет Інвест» хоче будувати в Києві дата-центр міжнародного рівня

ТОВ «Інтернет Інвест» планує побудувати в Києві дата-центр міжнародного рівня.

Про це повідомив президент компанії «Інтернет Інвест» Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, компанія планує залучити для будівництва кошти, отримані від розміщення своїх облігацій. Крім того, частину коштів від розміщення облігацій «Інтернет Інвест» збирається вкласти у відкриття представництв за кордоном, зокрема, у США, Китаї та Росії.

Андеррайтером цього випуску облігацій стала «ТАСК-БРОКЕР», що входить до інвестиційної групи «ТАСК».

Президент групи Сергій БРОДОВИЧ відзначив, що цей проект є практично першим пілотним розміщенням облігацій інтернет-компанії в Україні. За його словами, всього було розміщено 10 тисяч облігацій на загальну суму 10 млн. грн. С.БРОДОВИЧ повідомив, що група «ТАСК» планує продовжувати роботу з розміщення цінних паперів ІТ-сектору.

Довідка УНІАН. ТОВ «Інтернет Інвест» (ТМ Imena.UA, Mirohost.NET) створено 2001 року. Рід діяльності - реєстрація доменних імен і хостинг-провайдинг.