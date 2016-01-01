У новорічну ніч голова Нацполіції патрулювала Київ разом з підлеглими (фото)
11:01, 01 січня 2016Суспільство
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Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе у новорічну ніч разом з підлеглими патрулювала центр Києва.
У новорічну ніч голова Нацполіції патрулювала Київ разом з підлеглими / twitter.com/HeadUAPolice
Фоторепортаж про це вона опублікувала в Twitter.
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Деканоідзе написала, що Новий рік зустріла в службі «102» головного управління поліції Києва, а також заїхала до поліцейських у райвідділи на Поділ і Лук'янівку.
У новорічну ніч голова Нацполіції патрулювала Київ разом з підлеглими / twitter.com/HeadUAPolice
Крім того вона розповіла, що пройшлася разом із патрульними до Софіївської площі.
Прошлись с патрульными до Софиевской. Здорово поговорили с нашими гражданами! Поддержка реформы есть! С Новым годом! pic.twitter.com/mxb6o8cNly
— Khatia Dekanoidze (@HeadUAPolice) December 31, 2015«Добре поговорили з нашими громадянами! Підтримка реформи є!», - наголосила глава Нацполіції.
Також Деканоідзе додала, що у новорічну ніч порядок і безпеку в Україні забезпечували 21 000 поліцейських.
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