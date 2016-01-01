У новорічну ніч голова Нацполіції патрулювала Київ разом з підлеглими (фото)

11:01, 01 січня 2016
Суспільство
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Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе у новорічну ніч разом з підлеглими патрулювала центр Києва.

twitter.com/HeadUAPolice

Фоторепортаж про це вона опублікувала в Twitter.

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Деканоідзе написала, що Новий рік зустріла в службі «102» головного управління поліції Києва, а також заїхала до поліцейських у райвідділи на Поділ і Лук'янівку.

twitter.com/HeadUAPolice

Крім того вона розповіла, що пройшлася разом із патрульними до Софіївської площі.

Також Деканоідзе додала, що у новорічну ніч порядок і безпеку в Україні забезпечували 21 000 поліцейських.

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