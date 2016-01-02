У Донецькій області терористи викрадають молодих жінок для продажу за кордон – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією місцевих мешканців, банди російсько-терористичних військ, котрі дислокуються в районі н.п. Озерянівка Донецької області, викрадають молодих жінок (здебільшого віком 25-26 років). Загарбники утримують полонянок у наметах, практично просто неба, а нещодавно налагодили канал продажу дівчат за кордон.

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«Батькові однієї з таких дівчат, який приїхав за своєю донькою, бойовики прострілили ноги. Той, хто це вчинив, був затриманий так званим «МДБ» неіснуючої «ДНР». Ватажки бойовиків ініціювали розслідування», - зазначили у штабі.