У Донецькій області терористи викрадають молодих жінок для продажу за кордон – штаб АТО
12:51, 02 січня 2016Суспільство
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На тимчасово окупованих територіях Донецької області терористи викрадають молодих жінок для продажу за кордон.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією місцевих мешканців, банди російсько-терористичних військ, котрі дислокуються в районі н.п. Озерянівка Донецької області, викрадають молодих жінок (здебільшого віком 25-26 років). Загарбники утримують полонянок у наметах, практично просто неба, а нещодавно налагодили канал продажу дівчат за кордон.
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«Батькові однієї з таких дівчат, який приїхав за своєю донькою, бойовики прострілили ноги. Той, хто це вчинив, був затриманий так званим «МДБ» неіснуючої «ДНР». Ватажки бойовиків ініціювали розслідування», - зазначили у штабі.
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