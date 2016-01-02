У зоні АТО виявлено невідомі бандформування – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook з посиланням на компетентне джерело з підконтрольної бойовикам території.

У штабі АТО припустили, що це можуть бути пособники терориста з позивним «Вагнер», які ймовірно причетні до ліквідації ватажків проросійських озброєних банд, зокрема, керівника організованого злочинного угрупування «Призрак» - Мозгового, а також «казачого атамана» Дрьомова.

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За даними джерела, після рішення «МДБ ДНР» від 11 грудня 2015 року про посилення контррозвідувальних заходів та боротьби проти самочинства деякі бандформування «ДНР» очікують на подальшу перевірку й відповідні санкції.

Окрім того, за даними розвідки, в одному із підрозділів російсько-терористичних військ, що чинить злочини проти українців неподалік Маріуполя, рішенням російських кураторів було усунуто від керівництва «командира». Це викликало неабияке обурення в лавах окупантів, близьке до бунту бандитів проти своїх господарів з Росії, додали у штабі.