Командувач ВМС закликав відновити будівництво нових бойових кораблів

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Гайдук закликає відновити виділення коштів на будівництво нових бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, у тому числі продовжити фінансування спорудження корвету «Володимир Великий».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначає Гайдук, минулими роками були «виведені з ладу бойові кораблі (катери) та судна забезпечення і вщент розграбована інфраструктура, що передавалась українській стороні після розподілу Чорноморського флоту СРСР».

Крім того, з року в рік ВМС втрачали свою боєздатність у зв’язку з виключенням з бойового складу «одного корабля за одним».

Гайдук також підкреслив, що протягом 20 років відбувалося добудовування, а не будівництво «аж 4-х бойових кораблів», при цьому не збудовано «жодного нового літака (гелікоптера) морської авіації».

На переконання Гайдука, необхідно «вивести Військово-морські сили на політично акцентований керівництвом України курс».

Крім того, вважає він, треба «створити «морське лобі» на всіх рівнях державної влади, сформувати повне теоретичне порозуміння на всіх рівнях керівництва України необхідності розвитку національних ВМС».

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Також необхідно «відновити фінансування будівництва нових бойових кораблів (катерів) та суден забезпечення, в тому числі продовжити фінансування головного проекту - корвету «Володимир Великий», яке припинено з 2014 року».

За словами Гайдука, «цілком зрозуміло, що флот ніколи не був та не буде дешевим і простим». Водночас, на його думку, розвиток ВМС є питанням, що «стосується статусу України як морської держави».