На Закарпатті через сильні морози відкрили 23 пункти обігріву - УДСНС

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Закарпатті було прийнято рішення про відкриття пунктів обігріву, покликаних запобігти випадкам переохолодження людей.

Зокрема, за тиждень в Ужгороді зафіксовані два випадки загибелі людей через переохолодження – 30 грудня 2015 року та 5 січня 2016 року.

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У результаті, станом на 12:00 5 січня Управлінням ДСНС України у Закарпатській області відкриті 23 пункти обігріву в 7 районах – Ужгородському, Іршавському, Рахівському, Мукачівському, Свалявському, Тячівському й Міжгірському.

«У цих пунктах люди можуть зігрітися й випити гарячого чаю, аби уникнути проблем зі здоров’ям через морозну погоду. За потреби у краї розгортатимуть нові пункти обігріву», - додали в Управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

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Адреси розташування пунктів обігріву оприлюднені на офіційному сайті УДСНС в Закарпатській області та в пресі.