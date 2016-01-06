СБУ здався ще один бойовик "ДНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, уродженець одного з населених пунктів Селидівської міськради Донецької області у червні 2015 року приєднався до бойовиків, охоронявши місце дислокації одного з угруповань.

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"Згодом він усвідомив злочинну сутність терористичної організації "ДНР", відсутність перспектив для налагодження власного життя і вирішив відмовитися від подальшої протиправної діяльності та повернутись додому", - зазначається у повідомленні.

Як розповів сам екс-бойовик, він був членом "окремого спеціального батальйону "Мангуст".