У Молдові продовжили арешт найманцям, які воювали за "ДНР"

Термін арешту двох найманців, затриманих в Міжнародному аеропорту Кишинева, продовжено на 90 днів. Про це повідомляє видання Publica. Відповідне рішення виніс столичний суд сектора Буюкани.

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У ході розслідування прокуратура Молдови встановила, що чоловіки воювали в якості найманців у Донецьку. Якщо затриманих визнають винними, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Відзначається, що затримані брали участь у заворушеннях перед будівлею Генеральної прокуратури Молдови 6 вересня минулого року. Тоді протестувальники вимагали відставки президента Молдови Ніколає Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.