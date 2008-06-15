Рятувальники повідомили, що зроблено на шахті ім. Маркса

На єнакіївській шахті ім. Карла Маркса чотири відділення рятувальників продовжують відновлювати підземні комунікації, зруйновані в результаті аварії 8 червня.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні станом на 6.00 відновлена робота інспекторської кліті скіпового (вантажного) шахтного стволу. Цей ствол обстежений до горизонту 1000 м, виробки горизонту повністю затоплені.

Рятувальники відновили водовідливні комунікації на горизонті 500 м, продовжуються роботи на горизонтах 750 і 875 м. Також проводяться роботи з відновлення гірничих виробок на горизонті 500 м. На горизонті 875 м ведуться роботи з вивільнення кабелю і водовідливного трубопроводу з-під завалів породи.

По клітьовому (людському) шахтному стволу прокладається кабель з горизонту 500 м до горизонту 750 м. На горизонті 875 м встановлені дві парусні перемички.

Гірничорятувальні служби проводять контроль шахтної атмосфери в місцях робіт, показники атмосфери в гірничих виробках знаходяться в межах санітарних норм.