Пашинський заявив, що Україна не має достатніх коштів для створення професійної армії

Україна не має достатніх коштів для створення й утримання повноцінної професійної армії, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

"В умовах російської воєнної агресії ми просто фізично не можемо мати професійну армію. У нас немає коштів на її утримання в тій кількості, яка необхідна для протистояння російській агресії", - сказав Пашинський.

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Крім того, він зазначив, що в Україні також немає належного фінансування довоєнної підготовки населення та формування мобілізаційного резерву.

"За останні 15 років, до 2013 року, жодної системи добровільної підготовки, системи підготовки воїнів запасу у нас не існувало. І це призвело до того, що у нас на папері мобілізаційні резерви налічують сотні тисяч людей, а фактично - нуль. Тому ми будемо домагатися, щоб значні кошти було витрачено на довоєнну підготовку", - сказав Пашинський і додав, що в Україні необхідно провести реформу в сфері військового призову, зокрема створити електронні реєстри призовників.

Пашинський також повідомив, що цього року за американським аналогом на базі Національної гвардії будуть сформовані кілька нових бригад.

"Я сподіваюся, що на базі Національної гвардії ми будемо робити американський аналог. Це діючі частини Нацгвардії і резерв. Я сподіваюся, що цього року буде три-п'ять таких бригад", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пашинський зазначав, що Україна, фактично перебуваючи в стані війни з Російською Федерацією, значно відстає від неї за обсягом фінансування своїх збройних сил від своїх західних сусідів, які є членами НАТО і не перебувають у стані воєнної загрози. За його словами, військовий бюджет України на цей рік у 16 разів менший за аналогічний показник РФ, який становить майже 50 млрд дол.

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При цьому, згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 млрд грн. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС було збільшено на 21% - до 55,6 млрд грн і 40,8 млрд грн, відповідно.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, в оборонному замовленні на 2016 року пріоритет віддаватиметься розробці та виробництву вітчизняних сучасних ракетних комплексів, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони і зв'язку, а також нових зразків бронетанкової техніки.