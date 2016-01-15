17 січня у Дніпропетровську презентують нову патрульну поліцію

З 17 січня в Дніпропетровську розпочне свою роботу нова патрульна поліція.

Про це 14 січня ввечері на своїй сторінці у мережі Facebook написав Дніпропетровський міський голова Борис Філатов.

Він зазначив, що щойно завершив зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Національної поліції Хатією Деканоідзе.

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«У неділю запускаємо в Дніпрі патрульну поліцію! Ура!» – написав Борис Філатов. За його словами, мерія Дніпропетровська вже допомогла новій поліції з розміщенням і ремонтом приміщень, однак не збирається на цьому зупинятися і надалі всіляко сприятиме роботі поліцейських.

Міська влада вже намітила план співпраці з поліцейськими у боротьбі з незаконними МАФами, пунктами прийому металобрухту, крадіжками люків, водостоків та дротів «Укртелекому».

«Приходьте на Фестивальний причал подивитися на наших красенів і красунь», – запросив дніпропетровців і гостей міста Борис Філатов.