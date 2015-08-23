У Львові розпочала роботу нова патрульна поліція (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе-Глуксманн, керівництво ГУМВС України у Львівській області, керівники органів місцевої влади.

Урочистості розпочалися біля міської ратуші.

406 працівників нової поліції після складання присяги приступлять до патрулювання Львова.

За урочистою церемонією спостерігали кілька сотень львів'ян, які прийшли на площу Ринок з державними прапорами України.

Яценюк у зверненні до присутніх зазначив, що після Києва нова поліція дійшла і до Львова. «І це не просто нова форма, це новий формат роботи, який крок за кроком змінить Україну», - заявив прем'єр.

У свою чергу Аваков сказав, що тільки 9,8% тих, хто служив у старій міліції, будуть працювати в патрульній поліції міста. Він також зазначив, що у Львові був найвищий конкурс - 30 осіб на місце. Всього було подано 13 тисяч анкет, з них відібрано близько 600 слухачів.

«Львів'яни сьогодні аплодували нової поліції... Сьогодні ми дали старт роботі і тепер від них залежить, як вони себе проявлять на службі у держави і народу. Старій міліції, серед яких є багато хороших професіоналів, ми даємо шанс продовжити службу, якщо вони готові до змін та реформування підходів до своєї роботи», - сказав Аваков.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що керівник нової патрульної поліції Львова Юрій Зозуля «буде мати мою повну підтримку, як мера міста, у всьому».

Джерело відео - max TV

Як повідомили в прес-службі обласної міліції, сьогодні на патрулювання Львова виходять на 50 автомобілях Toyota Prius 406 нових патрульних поліцейських, серед яких 20% жінок.

Також під час принесення урочистої присяги прем'єр-міністр вручив квіти і побажав щасливої служби невістці загиблого рік тому в АТО генерал-майора Сергія Кульчицького Ірині Кульчицької, яка призначена заступником керівника нової поліції Львова.