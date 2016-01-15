У Києві затримано дезертира з гранатами і вибухівкою (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Ківа.

"В ході оперативного відпрацювання м. Києва співробітниками департаменту протидії наркозлочинності був затриманий гр. Авраменко Богдан, який перебуває в розшуку за дезертирство", - написав він.

Читайте також"Не хотів воювати на Донбасі": ФСБ заявила про затримання на кордоні з Кримом українського військового-дезертира

При огляді у нього були знайдені бойові гранати, тротилові шашки і патрони до автомата АК.

"Скільки ще таких Богданів розгулює по наших містах з гранатами...", - додав Ківа.