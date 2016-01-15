У Києві затримано дезертира з гранатами і вибухівкою (фото)
15:50, 15 січня 2016Суспільство
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У Києві поліція затримала підозрюваного у дезертирстві, у якого були знайдені гранати, вибухівка і патрони.
У Києві затримано дезертира з гранатами і вибухівкою / Facebook/Ілля Ківа
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Ківа.
"В ході оперативного відпрацювання м. Києва співробітниками департаменту протидії наркозлочинності був затриманий гр. Авраменко Богдан, який перебуває в розшуку за дезертирство", - написав він.
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При огляді у нього були знайдені бойові гранати, тротилові шашки і патрони до автомата АК.
"Скільки ще таких Богданів розгулює по наших містах з гранатами...", - додав Ківа.
Департамент протидії наркозлочинності затримав дезертира / Facebook/Ілля Ківа
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