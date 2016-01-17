У Криму вночі згоріла машина представника Меджлісу

У ніч на неділю згорів автомобіль голови Меджлісу Дмитрівки Радянського району Криму Енвера Вейсова. Про це у своєму Facebook повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

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"О третій ночі в дворі голови місцевого меджлісу с. Дмитрівка Совєтського району Криму Енвера Вейсова сталася пожежа. Загорілася копиця сіна (соломи), пожежа перекинулася на автомобіль, який згорів. Енвер, який гасив пожежу, з опіками перебуває в лікарні", - написав він.

За словами Джелялова, представники "МНС" окупаційної влади, "вже будують версію про самозагоряння автомобіля".

У той же час власник машини говорить про досить складні відносини з сусідом, з яким вони розходилися в політичних поглядах і який погрожував Енверу зробити "коктейль Молотова".

Сьогодні в три години ночі у дворі голови місцевого меджлісу з Дмитрівка Радянського району Криму Енвера Вейсова случі... Опубліковано Nariman Dzhelalov16 січня 2016 р.

"Це не перший випадок конфліктів на міжнаціональному грунті, про який мені довелося дізнатися за останній час", - додав Джелялов.

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