Прокуратура вимагає збільшити заставу для "мажора" Толстошеєва до 5 мільйонів

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Прокуратурою міста Києва в Апеляційний суд внесена апеляційна скарга на постанову Шевченківського райсуду столиці, який обрав для 22-річного водія, підозрюваного у смертельному ДТП біля станції метро "Лівобережна", запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 137,8 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд першої інстанції, задовольнивши клопотання прокуратури з приводу обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначив розмір застави, який не здатний забезпечити виконання підозрюваним передбачених законом обов'язків під час досудового розслідування.

"У зв'язку з цим в апеляційній скарзі прокурор просить суд скасувати постанову Шевченківського райсуду та ухвалити нову, якою застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначити розмір застави у сумі 5 млн грн", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, 22-річний водій, який 9 січня поблизу станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на автомобілі Mercedes і збив на смерть людину і травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

Читайте такожРезонансна ДТП за участю "мажора" на "Лівобережній": з'явилося відео з місця події

9 січня поліція повідомляла, що водієві Mercedes стало погано, і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли в лікарню.

14 січня у поліції повідомили, що Тостошееву висунуто підозру і призначено судово-медична експертиза.

За словами начальника слідчого відділу управління Нацполіції в Києві Анатолія Андросовича, за результатами аналізів встановлено, що підозрюваний не був у стані алкогольного сп'яніння під час перебування за кермом автомобіля, а результатів експертизи щодо можливої наявності в його організмі наркотичних речовин ще не надійшло.

Також Андросович повідомив, що Толстошєєв страждає хронічним захворюванням з 6-річного віку, але не уточнив, яким саме.