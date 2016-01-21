РФ заблокувала розширення мандату ОБСЄ на всі прикордонні пункти поруч з окупованою частиною Донбасу

Про це йдеться в повідомленні місії України при ОБСЄ в Twitter.

"Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат наглядової місії російських прикордонних пунктах «Гуково» і «Донецьк» на 3 місяці в існуючому вигляді", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що "Росія заблокувала розширення мандата на всі ділянки кордону поруч з підконтрольною бойовикам територією Донбасу, інші підтримали українську ініціативу".

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У свою чергу, директор Департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв в Twitter зазначив: "РФ щосили пручається контролю над укр/рос кордоном. Інакше зупиняться контрабандні потоки російської зброї і найманців".

Як повідомляв УНІАН, Росія вже неодноразово блокувала розширення мандату місії ОБСЄ на всі прикордонні пункти пропуску, які межують з територією РФ з боку окупованої частини Донбасу.