Київська прокуратура оголосила про підозру 18-річному студенту, що побив журналіста

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"13 січня поточного року знімальна група телеканалу новин "24", перебуваючи на столичній станції метро "Дружби народів", готувала сюжет про пожежу в торговому кіоску. Коли журналіст телеканалу спустився в підземний перехід, між ним та одним із перехожих зав'язалася словесна перепалка, під час якої незнайомець вдарив його в обличчя", - йдеться в повідомленні.

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В даний час особу підозрюваного встановлено. Ним виявився 18-річний студент Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління.

Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне нанесення журналісту легких тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності).

Досудове розслідування триває.