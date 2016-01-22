В Одеській області кількість померлих від грипу зросла до 26 осіб

Як повідомили УНІАН у Ситуаційному центрі швидкого реагування щодо грипу при ОДА, з 26 померлих 8 – у районах області, решта – в Одесі.

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У центрі відзначили, що за останній тиждень до стаціонарів області з ознаками ГРВІ, грипу, пневмонії госпіталізовано 939 осіб.

«Епідпоріг не перевищено. Очікуємо надходження «Таміфлю» і його аналогів», - повідомили в центрі, відзначивши, що всі госпіталізовані одержують відповідну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у медичних установах та школах Одеси з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин. Створено Ситуаційний центр швидкого реагування при ОДА.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип AH1N1.

З бюджету Одеси виділено 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічна сума виділена з бюджету ОДА.