Через негоду частина Херсонщини залишається без електроенергії

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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"Протягом 22 січня аварійні бригади обленерго проводили роботи по відновленню електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені напередодні внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання снігу та обледеніння), через спрацювання систем захисту ліній електропередач. Станом на 7:00 23 січня залишаються знеструмленими 36 населених пунктів у Херсонській області. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі повідомили, що з 24 січня в Україну знову прийдуть сильні морози, подекуди до 30°, найхолодніше буде на північному сході та в центральних областях, найтепліше - на заході України.