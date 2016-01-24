Вакарчук пояснив, чому не відмовився від ордену Свободи

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Свободи українського співака Святослава Вакарчука, повідомляє ТСН.ua.

Ця нагорода встановлена для відзнаки громадян за видатні заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, відстоюванні конституційних прав та свобод людини.

Співак розповів ТСН, що не є великим шанувальником нагород, але вирішив не відмовлятися від ордену.

"Як ви знаєте, я не великий шанувальник нагород, але вирішив, що у сьогоднішніх умовах якісь відмови публічні буде сприйнято як демарш, який, на мою думку, зайвий і тільки розхитує човен, в якому ми всі знаходимось", - сказав Вакарчук.

За словами співака, він скористався нагодою, щоб відверто розповісти президентові про ситуацію в країні.

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"Я подякував за орден, але казав, що, нажаль, одними орденами ситуацію в країні не зміниш. Я сказав, що є внутрішній ворог – корупція, тотальна несправедливість, відсутність речей, які реально показали би, що влада змінюється докорінно. Для того, щоб цього внутрішнього ворога перебороти, теж потрібні герої, потрібні "кіборги", але сьогодні таких героїв у владі, в політиці нема", - розповів Вакарчук.

Співак сказав Порошенкові, що люди вже не чекають від влади змін і це – найгірше. Але, на думку Вакарчука, сьогодні ще не пізно все змінити.

"Я просто доніс до президента, що справи серйозні, значно серйозніші, ніж це здається в Інтернеті", - сказав співак.

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Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності нагородив видатних українців, серед яких Вакарчук.