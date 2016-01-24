Французький актор П'єр Рішар відмовився виступати перед окупантами в Криму
Французький актор П'єр Рішар відмовився від поїздки до окупованого Криму, де 10 і 11 лютого планувалися його виступи з виставою "П'єр Річард III".
Про це повідомили організатори гастролей артиста Росії, передає РІА Новости.
Офіційну причину французькі представники артиста сформулюють протягом дня.
"Поки можна сказати, що у політичній та економічній ситуації відвідати сонячний Крим неможливо", - розповіли організатори.
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При цьому прокремлівський ЗМІ відмову Рішара пов'язує з "жорстким і агресивним натиском з боку України".
Раніше Міністерство культури вимагало від італійського оперного та естрадного співака Алессандро Сафіна скасувати заплановані концерти в окупованих Севастополі та Сімферополі, оскільки інакше він не буде допущений на контрольовану Україною територію для проведення подальших концертів в рамках свого туру.