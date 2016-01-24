Французький актор П'єр Рішар відмовився виступати перед окупантами в Криму

Про це повідомили організатори гастролей артиста Росії, передає РІА Новости.

Офіційну причину французькі представники артиста сформулюють протягом дня.

"Поки можна сказати, що у політичній та економічній ситуації відвідати сонячний Крим неможливо", - розповіли організатори.

Читайте такожІталійський співак Алессандро Сафіна скасував концерти у Криму через Україну

При цьому прокремлівський ЗМІ відмову Рішара пов'язує з "жорстким і агресивним натиском з боку України".

Раніше Міністерство культури вимагало від італійського оперного та естрадного співака Алессандро Сафіна скасувати заплановані концерти в окупованих Севастополі та Сімферополі, оскільки інакше він не буде допущений на контрольовану Україною територію для проведення подальших концертів в рамках свого туру.