Французький актор П'єр Рішар відмовився виступати перед окупантами в Криму

10:46, 24 січня 2016
Суспільство
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Французький актор П'єр Рішар відмовився від поїздки до окупованого Криму, де 10 і 11 лютого планувалися його виступи з виставою "П'єр Річард III".

REUTERS

Про це повідомили організатори гастролей артиста Росії, передає РІА Новости.

Офіційну причину французькі представники артиста сформулюють протягом дня.

"Поки можна сказати, що у політичній та економічній ситуації відвідати сонячний Крим неможливо", - розповіли організатори.

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При цьому прокремлівський ЗМІ відмову Рішара пов'язує з "жорстким і агресивним натиском з боку України".

Раніше Міністерство культури вимагало від італійського оперного та естрадного співака Алессандро Сафіна скасувати заплановані концерти в окупованих Севастополі та Сімферополі, оскільки інакше він не буде допущений на контрольовану Україною територію для проведення подальших концертів в рамках свого туру.

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