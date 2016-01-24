У Донецькій області СБУ розкрила схеми розкрадання грошей на відновлення регіону

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що чиновники відділу освіти одного з міст у Красноармійському районі перерахували комерційній структурі майже 2 млн грн за будівництво котельні та опалювальних мереж для місцевої школи.

Відповідно до договору бізнесмени мали здати об’єкти в експлуатацію до кінця минулого року. Правоохоронці під час перевірки встановили, що на сьогодні роботи підприємцями не виконані.

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У другому випадку місту Родинське, яке підпорядковується Красноармійській міськраді, було виділено понад один мільйон гривень на капітальний ремонт покрівель будинків.

Посадовці комунального підприємства перерахували 420 тис. грн двом підрядним організаціям за виконані роботи. Співробітники спецслужби ініціювали перевірку, під час якої фахівці констатували невиконання затвердженого обсягу ремонтних робіт.