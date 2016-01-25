Двох учасників бійки на Драгобраті розшукує міліція за викрадення людини та розбій у Києві - Москаль

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву голова Закарпатської обласної державної адміністрації Москаль розповсюдив сьогодні, коментуючи події в Апеляційному суді Закарпатської області, які мали місце в ніч на 23 січня.

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«Після подій у Апеляційному суді Закарпатської області в ніч на 23 січня, де підсудні з групою підтримки в присутності суддів, прокурорів та ЗМІ скандували: «Москалю – смерть! Смерть! Смерть!», у мене виникло дежавю. Подібне вже було – в Німеччині 1933-го року. Хочу сказати, що ніякого страху за своє життя в мене немає, я ніколи не ходив з охороною і не збираюся робити цього зараз», - заявив Москаль.

З його слів, громадськість має чітко розуміти, хто є патріотом і героєм, а хто займається відвертим криміналом.

«Я не ставлю під сумнів заслуги підсудних у зоні АТО, якщо вони дійсно є. Просто хочу констатувати факти, які показують повний параліч і бездіяльність усієї правоохоронної системи України. Що й призводить до злочинів на зразок тих, що стався на Драгобраті, а також ексцесів у Апеляційному суді», - додав Москаль.

На підтвердження цього, у своїй заяві Москаль наводить дані по двох епізодах викрадення людей, вимагання викупу та розбій, які відбулися в Києві в 2014 році, і до яких нібито причетні фігуранти конфлікту на Драгобраті.

«…вказані злочини ніякого відношення до зони бойових дій на Донбасі не мають, так само, як і п’яна стрілянина на Драгобраті. Останній злочин став прямим наслідком бездіяльності правоохоронної системи», - додав Москаль. Він також уточнив, що звернувся до генпрокурора України Віктора Шокіна з проханням дати доручення об’єднати всі вказані ним епізоди в одне кримінальне провадження.

За інформацією відділу комунікації Головного управління національної поліції в Закарпатській області, 22 січня апеляційний суд Закарпатської області залишив під вартою 3-х із 5-ти фігурантів конфлікту: чоловіки на прізвиська «Педро» та «Хорват» залишатимуться під вартою до 8 березня. Також суд прийняв рішення залишити під вартою чоловіка на прізвисько «Цвик» із можливістю внесення 55,1 тис. грн застави.

23 січня суд звільнив з-під варти підозрюваних на прізвиська «Нацик» та «Бєс». Їх звільнили з-під варти на поруки народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 23 січня група осіб (близько 50-80), одягнутих в камуфляжну форму з нашивками ДУК «Правий сектор», разом із народним депутатом Володимиром Парасюком, прибули до залу суду для підтримки підозрюваних та спровокували штовханину з правоохоронцями. За даним фактом хуліганства було розпочате кримінальне провадження.

Довідка УНІАН. 10 січня під час конфлікту на туристичній базі Драгобрата поліція затримала п’ятьох озброєних осіб, які позиціонували себе як бійці «Правого сектору».

За даними правоохоронців, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисники прийшли до ресторану та вимагали приготувати їм їжу вже після закриття закладу. У відповідь на відмову з боку адміністрації особи застосували фізичне насильство, спричинивши тілесні ушкодження кухарю та охоронцю.