Поліція опублікувала відео бійки на Драгобраті

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 10 січня 5 п'яних громадян увірвалися на турбазу "Хата магната" на Драгобраті і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Зазначалося, що потерпілі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт, щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.

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У свою чергу в ході виниклої бійки самі нападники отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. На даний момент їм оголошено про підозру у хуліганстві. Четверо з них вже взято під варту.

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Рух «Правий сектор» підтверджує, що мова йде про його членах, однак припускає, що їхній конфлікт з персоналом турбази «Хата Магната» міг виникнути із-за нібито антиукраїнських висловлювань цих співробітників, серед яких є вихідці з Донбасу».