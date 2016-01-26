Квіташвілі: Литва передала Україні ліки від грипу
Литва передала Україні як гуманітарну допомогу ліки від грипу. Зокрема, 2,4 тис. доз "Таміфлю" і 27 тис. доз "Реленци".
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. "Вони вже в Україні, пройшли розмитнення і на під'їзді до Києва. Ми будемо розподіляти їх по областях, які найбільше їх потребують", - додав міністр.
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Міністр також наголосив що вживати "Таміфлю", "Реленцу" й інші ліки як профілактичні засоби не можна, їх треба пити лише під контролем лікаря.
Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 26 січня від грипу померли 83 людини. Олександр Квіташвілі заявив, що в Україні почалася епідемія грипу і сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я відбудеться засідання штабу.
За його даними, в цілому у країні на грип і ГРВІ захворіло 2,6 млн осіб.