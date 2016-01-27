Контактна група домовилася про відкриття автомобільного пункту пропуску на Луганщині

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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«Учасники зустрічі домовилися, що до середини лютого буде відкрито автомобільний пункт пропуску в Луганській області (Лисичанськ - Гірське - Золоте - Первомайськ – Стаханов)», - написала вона.