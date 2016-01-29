"Правий сектор" оголосив другу хвилю протестів в підтримку ув'язнених активістів

Про це повідомляє прес-служба "Правого сектора".

"Для активіста "Правого сектора", майданівця Олександра Шитікова, за надуманими звинуваченнями прокуратура вимагала дев'ять років позбавлення волі. Через наш тиск суд відкинув ці вимоги, звільнив Олександра з-під варти і повністю його виправдав", - йдеться в повідомленні.

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У "Правому секторі" відзначили, що перша хвиля протестів "Свободу в'язням режиму", який відбулася 19 грудня, приніс певні результати. Завдяки протестам, як вважають в ПС, вдалося звільнити з-під арешту Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких звинувачують у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

Як повідомляв УНІАН, раніше від "Правого сектора" відокремилися кілька "батальйонів".