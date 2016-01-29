МЗС: 55 українців, затриманих за виготовлення сигарет у Польщі, було звільнено
У Польщі із 58 українців, затриманих у справі щодо підпільного виготовлення цигарок, трьох заарештували.
Про це в коментарі УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.
Він зазначив, що інформація про затримання українців надійшла 27 січня.
«За результатами оперативно-слідчих дій, 29 січня 55 громадян було звільнено. Водночас інші троє українців були заарештовані за обвинуваченням в організації злочинного угруповання. Найближчим часом їм буде обрано міру запобіжного заходу», - поінформував Ігнатовський.
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За його словами, «Посольство Україні в Польщі тримає цю справу на контролі і вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення консульського супроводу в цій справі».
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Ігнатовський також зазначив, що 9 українців висловили бажання повернутись до України. «Вони планують повертатись самостійно. За допомогою до посольства не звертались», - зазначив він.
Як повідомлялося, під Варшавою поліцейські виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет. Було затримано 58 громадян України та конфісковано товар на понад 1 млн євро.