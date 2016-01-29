МЗС: 55 українців, затриманих за виготовлення сигарет у Польщі, було звільнено

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

Він зазначив, що інформація про затримання українців надійшла 27 січня.

«За результатами оперативно-слідчих дій, 29 січня 55 громадян було звільнено. Водночас інші троє українців були заарештовані за обвинуваченням в організації злочинного угруповання. Найближчим часом їм буде обрано міру запобіжного заходу», - поінформував Ігнатовський.

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За його словами, «Посольство Україні в Польщі тримає цю справу на контролі і вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення консульського супроводу в цій справі».

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Ігнатовський також зазначив, що 9 українців висловили бажання повернутись до України. «Вони планують повертатись самостійно. За допомогою до посольства не звертались», - зазначив він.

Як повідомлялося, під Варшавою поліцейські виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет. Було затримано 58 громадян України та конфісковано товар на понад 1 млн євро.