"Помста спецслужб": адвокат у справі Бузини висунув версію підриву свого автомобіля

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

"На мою думку, це помста за захист у справі підозрюваних у вбивстві Бузини з боку саме українських спецслужб", - зазначив Федур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15.00 біля будівлі Солом'янського районного суду Києва було підірвано автомобіль відомого адвоката Федура.

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“Щойно у нас завершилось судове засідання, і коли ми виходили, було підірвано автомобіль”, - сказав він.

За словами Федура, постраждалих немає, на місці працює поліція.