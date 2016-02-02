"Помста спецслужб": адвокат у справі Бузини висунув версію підриву свого автомобіля
16:12, 02 лютого 2016Суспільство
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Адвокат Андрій Федур пов’язує сьогоднішній підрив свого автомобіля з помстою українських спецслужб за захист підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.
Федур пов'язує підрив свого автомобіля з помстою спецслужб через захист підозрюваних / УНІАН
Про це він заявив у коментарі УНІАН.
"На мою думку, це помста за захист у справі підозрюваних у вбивстві Бузини з боку саме українських спецслужб", - зазначив Федур.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15.00 біля будівлі Солом'янського районного суду Києва було підірвано автомобіль відомого адвоката Федура.
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“Щойно у нас завершилось судове засідання, і коли ми виходили, було підірвано автомобіль”, - сказав він.
За словами Федура, постраждалих немає, на місці працює поліція.
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