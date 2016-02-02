В адвоката у справі Бузини підірвали автомобіль

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Федур, інцидент стався сьогодні близько 15.00 біля будівлі Солом'янського районного суду Києва.

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“Щойно у нас завершилось судове засідання, і коли ми виходили, було підірвано автомобіль”, - сказав Федур.

За його словами, постраждалих немає, на місці працює поліція.

У свою чергу, у Відділі комунікації столичного управління Національної поліції заявили, що інформація про подію надійшла о 14.59.

Внаслідок вибуху в автомобілі Ауді Q7 почалась пожежа. На її ліквідацію виїхали пожежні підрозділи. Також на місці працює слідчо-оперативна група.

Опитуються свідки, які бачили, як з автомобіля, що проїжджав повз припаркований Ауді, в його бік кинули якийсь предмет.