Відеореєстратор зняв момент кривавої ДТП зі "швидкою" у Харкові (фоторепортаж)
10:52, 03 лютого 2016Суспільство
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В інтернеті з'явився відеозапис з авторегістратора водія, який став свідком ДТП за участю "швидкої" у Харкові.
На відео видно, що машина очевидця події їхала за каретою швидкої допомоги, коли та виїхала на зустрічну смугу і врізалася у пасажирський автобус.
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Нагадаємо, 2 лютого в Харкові зіткнулися "швидка" та пасажирський автобус. На місці події загинули водій і медсестра, в лікарні внаслідок отриманих травм померли 4-річна дитина і фельдшер.
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