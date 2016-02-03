Відеореєстратор зняв момент кривавої ДТП зі "швидкою" у Харкові (фоторепортаж)

На відео видно, що машина очевидця події їхала за каретою швидкої допомоги, коли та виїхала на зустрічну смугу і врізалася у пасажирський автобус.

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Нагадаємо, 2 лютого в Харкові зіткнулися "швидка" та пасажирський автобус. На місці події загинули водій і медсестра, в лікарні внаслідок отриманих травм померли 4-річна дитина і фельдшер.