"Непроста ситуація": В СБУ не назвали суд, де обирають запобіжний захід бойовику Корсунському

Про це на брифінгу заявила речник СБУ Олена Гітлянська, повідомляє "112 Україна".

"Ми будемо вимагати, і ця стаття, до речі, іншого і не передбачається, це утримання під вартою", - зазначила вона.

На питання, чому закритий судовий розгляд і невідомо, в якому суді ця справа буде розглядатися, Гітлянська відповіла: "Тому що ситуація не дуже проста. Для того, щоб не створювати зайвого ажіотажу, ми не будемо говорити, в якому суді сьогодні проходить розгляд, можливо, це буде завтра або сьогодні, але у нас 72 години для того, щоб висунути підозру і обрати йому запобіжний захід".

Вона запевнила, що "вкладуться в ці 72 години, і йому буде обрано запобіжний захід".

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Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що 2 лютого в Києві в одному з ресторанів помітили Корсунського - учасника захоплення будівлі СБУ у Луганську, яке сталося навесні 2014 року. Пізніше Корсунський став одним з керівників бандформування «ЛНР». 3 лютого СБУ повідомила про його затримання.