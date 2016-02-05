Суди на Київщині ремонтує фірма, власник якої постачає російським військовим засоби спецзв'язку - ЗМІ

Йдеться не тільки про приватний сектор, а й навіть про державні «Роснєфть» або «Сбербанк», чиї заправки та банківські філії спокійно працюють і сьогодні. На українських державних закупівлях навіть примудряються заробляти представники російської оборонки, повідомляється у розслідуванні Слідство.Інфо.

Зокрема, півроку тому державна судова адміністрація Київської області замовила ремонти районних судів - у Білій Церкві, Ірпені, Василькові, Фастові, Вишгороді та ще семи містах Київщини.

З усіх підрядників судової адміністрації найбільше коштів дісталося Товариству з обмеженою відповідальністю «Ліспром». З тринадцяти мільйонів гривень підприємство отримало чверть бюджету - три з половиною мільйони. Ще близько двох мільйонів йому перерахували за ремонт судів в підконтрольних Україні районах Донеччини.

Фірму «Ліспром» було створено в Донецьку, але нещодавно перереєстровано в Києві. Хоча за місцем реєстрації про неї ніхто не чув. З трьох контактних телефонів фірми два – донецькі – не відповідають. За третім таки вдалося додзвонитися, однак спілкуватися там не захотіли.

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Керівник Державної судової адміністрації Київщини Назір Бадахов, який особисто обирає виконавців ремонтних робіт, свого великого підрядника не пам'ятає.

"У нас діючих договорів, усього господарства - близько 400. І усіх я не знаю, і не хочу знати. Я хочу результат. Результат є, і я вам більше скажу, я далі хочу, щоб ці люди працювали", - сказав Бадахов.

Повідомляється, що серед власників «Ліспрому» є громадянин Російської Федерації Савелій Маркович Житомирський, який контролює свою частку «Ліспрому» через кіпрську компанію «Гленорд».

При цьому, як виявилося, Савелій Житомирський керує також кількома великими оборонними підприємствами в російському Санкт-Петербурзі. Зокрема, корпорацією «ТІРА» та Російським інститутом потужного радіобудування. Ці підприємтсва випускають системи спеціального зв’язку.

"Основними нашими замовниками є Міністерство оборони, військово-морський флот, спецслужби", - зазначає Житомирський.

Подякувати за роботу Савелію Житомирському приїздив особисто екс-спікер російської Держдуми, а нині представник Путіна в Мінській переговорній групі - Борис Гризлов.

У телефонній розмові із журналістами Громадського Савелій Житомирський не зміг пояснити, чим займається компанія "Ліспром", при цьому підтвердив, що кіпрська "Гленорд" належить йому.

Інший власник «Ліспрому» - донеччанин Владислав Олійник. Він директор низки підприємств, підконтрольних депутату Донецької міської ради, регіоналу Олександру Адамову.

В Донецьку Адамов-молодший займався будівельним бізнесом, і як депутат прославився кількома скандальними ініціативами: від заборони концерту Елтона Джона до позбавлення звань Героя України Степана Бандери та Романа Шухевича.

Тим не менше, після початку війни на Донбасі Олександр Адамов перебрався до Києва. Після цього пов’язана з Адамовим фірма «Ліспром» починає отримувати купу замовлень в судовій сфері від іншого давнього знайомого – голови Державної судової адміністрації в Київській області Назіра Бадахова.

Як з'ясували журналісти, матір Олександра Адамова - Галина, є рідною сестрою Савелія Житомирського.

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У розмові з журналістами Олександр Адамов повідомив, що продав свою свій бізнес, який був переважно у Донецьку, Житомирському. А чим займається компанія нині - його не дуже цікавить.

Якщо Олександр Адамов каже правду, то підконтрольні йому українські компанії, в тому числі «Ліспром», що ремонтує суди на Київщині, тепер одноосібно контролює його впливовий російський родич – Савелій Житомирський.