У центрі Одеси сталася масова бійка з участю поліцейських

У центрі Одеси сьогодні вночі сталася масова бійка з участю поліцейських.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, близько 1.30 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що біля кафе на вулиці Великій Арнаутській відбувається бійка, в якій беруть участь невідомі чоловіки.

«На місце події прибув патруль поліції. Учасниками бійки виявилися два таксисти і троє поліцейських», - відзначили у відділі.

В управлінні пояснили, що в бійці брали участь двоє патрульних поліцейських і співробітник одного з відділів відділу ГУ Нацполіції, яких доставлено до Приморського відділу поліції.

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«Затримані мали явні ознаки алкогольного сп'яніння. Постраждалі таксисти дістали травми, у одного – відкритий перелом носа. За даним фактом розпочато службове розслідування. Всі матеріали передано в слідчий відділ прокуратури Одеської області», - зазначили в регіональному главку Нацполіції.

Наразі вилучається відео з камер спостереження, вивчення якого дасть змогу слідству відтворити перебіг подій.

У прес-службі патрульної поліції Одеси УНІАН повідомили, що в даний час проводиться службова перевірка.

Попередньо встановлено, що поліцейські, які брали участь у бійці, в той момент не були при виконанні службових обов'язків. Таксистів госпіталізовано.