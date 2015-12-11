Масова бійка у Верховній Раді під час доповіді Яценюка (відео)

Нагадаємо, бійка розпочалася після того, як депутат Олег Барна із фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс із-за трибуни.

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