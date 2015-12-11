Масова бійка у Верховній Раді під час доповіді Яценюка (відео)
11:37, 11 грудня 2015Політика
10734 0
Під час доповіді прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у Верховній Раді сталася бійка між депутатами "БПП" та "Народного фронту".
Скриншот видео
Нагадаємо, бійка розпочалася після того, як депутат Олег Барна із фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс із-за трибуни.
Читайте такожЛуценко каже, що Кабмін не звітує перед парламентом: це звичайний День Уряду
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter