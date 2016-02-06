Стали відомі імена перших 12 антикорупційних прокурорів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє член конкурсної комісії Дарина Каленюк.

Зазначається, що за його результатами було заповнено 12 із 30 вакансій на ці посади.

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Каленюк зазначила прізвища переможців, які пройшли даний конкурс: Гаврилюк, Гайданка, Гречишкін, Жовницька, Касьян, Кравець, Олефір, Перов, Посвистак, Скибенко, Шкрум, Щербай.

Ітак, перший конкурс на рядових антикорупційних прокурорів завершено. Заповнено 12 з 30 вакансій.Прізвища переможців:Г... Posted by Daria Kaleniuk on Friday, February 5, 2016

За словами Каленюк, чинне законодаство вимагає, щоб кандидати мали 5 років стажу роботи в органах прокуратури. Таким чином, усі переможці є колишніми прокурорами.

Серед переможців виявився родич нардепа від "Батьківщини" Альони Шкрум. За її словами, це племінник батька, однак вона не дуже добре його пам'ятає.

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За словами Каленюк, всього на конкурс подалося 318 кандидатів, передає Українська правда.

За результатами тестування на знання законодавства та загальних здібностей до співбесід було допущено 66 кандидатів, з яких комісія обрала 12 переможців.

Серед рекомендованих комісією майбутніх прокурорів - лише одна жінка, повідомила експерт.

"Всі, кого комісія рекомендує Холодницькому – працівники прокуратури, адже умова мати 5-річний прокурорський досвід роботи прописана в законі. І це стало великою проблемою – подалося дуже мало сильних кандидатів. Тепер потрібно проводити додатковий конкурс, аби набрати необхідну кількість процесуальних керівників", - прокоментувала результати конкурсу Каленюк.

"Але другий етап конкурсу матиме сенс лише у разі скасування цієї норми в законі. Тоді на конкурс зможуть податися сильні юристи або адвокати не з органів прокуратури, і достойна оплата, закріплена законодавчо, буде для них хорошою мотивацією", - додала вона.