Прикордонники прокоментували заяву про факти корупції на адмінкордоні з Кримом

Державна прикордонна служба України вивчить заяву Кримської правозахисної організації щодо випадків корупції на адмінкордоні між Херсонською областю та анексованим Росією Кримом.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

"Державна прикордонна служба України взяла до уваги заяву Кримської правозахисної організації щодо випадків вимагання неправомірної вигоди за перевезення товарів від громадян, які перетинають адміністративний кордон між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві заявили, що за даним фактом буде проведена відповідна перевірка і прийняті всі необхідні заходи, щоб запобігати таким вчинкам.

Нагадаємо, сьогодні Кримська правозахисна група повідомила про корупційні схеми на адмінкордоні з окупованим Кримом, пов'язані із забороною на постачання українських товарів на півострів. За даними правозахисників, хабар прикордонникам за вивіз речей може становити від 400 до 600 доларів

Як повідомляв УНІАН, Україна, згідно з рішенням уряду від 16 грудня 2015 року, з 17 січня 2016 року припинила товарообіг з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

За рішенням Кабінету міністрів, заборона не стосується особистих речей громадян, які переміщуються в ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі, і соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну людину.