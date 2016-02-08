Під час розгляду справи Корбана суддя попросив залишити залу всіх, у кого немає "сидячого" місця

Як передає кореспондент УНІАН, в ході виступу свідка захисту лікаря-кардіолога з Дніпропетровська, Корбан звернувся до судді з проханням видалити із залу людину, яка стояла біля службового входу в залу суду, оскільки, за його словами, “це смотрящий над прокурорами, який дає їм вказівки”.

Після цього суддя заявив, що будь-хто може бути присутнім на відкритому судовому засіданні, але оскільки стався такий інцидент, то він просить залишити залу всіх тих, хто не має місця, та оголосив перерву на 20 хвилин. Однак ніхто з присутніх в коридор не вийшов.

Чоловік, якого Корбан назвав «смотрящим», залишив будівлю суду разом із працівниками поліції.

Під час перерви журналісти намагалися дізнатися, ким він є, і що він робить у суді. Однак той не відповідав на запитання, а за кілька хвилин вийшов із приміщення суду у супроводі кількох поліцейських.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

У той же час, 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.