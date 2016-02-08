Олега Сенцова етапують до Якутії

Вона також повідомила, що разом із Олегом Сенцовим нині етапують до міста Челябінська також засудженого разом із ним українського активіста Олександра Кольченка, який, за повідомленнями, має відбувати покарання в Челябінській області, зазначає Радіо Свобода.

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Їх обох забрали на етап зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону в четвер, 4 лютого.

Як сказав у неділю, 7 лютого, адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе, обох українців відправили відбувати покарання у кліматично суворі й віддалені регіони Росії, щоб ускладнити роботу їхнього захисту. Але, сказав адвокат, на нових місцях їхнього перебування до цього будуть залучатися додаткові адвокати, щоб контролювати умови їхнього утримання в колоніях.

Крім того, додав Дінзе, захист Сенцова і Кольченка готує касаційну скаргу на вирок українцям, а також пакет документів для уповноваженого з прав людини в Росії, щоб вона теж підтримала цю скаргу.

Олег Сенцов і Олександр Кольченко були засуджені в Росії Північно-Кавказьким військовим окружним судом на 20 і 10 років позбавлення волі відповідно. Їм були висунені звинувачення в підготовці підриву пам’ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму. Обидва українці визнані російським правозахисним рухом «Меморіал» політв’язнями.