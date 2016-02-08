Олега Сенцова етапують до Якутії
Двоюрідна сестра засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталя Кочнєва написала у фейсбуці, що його етапують до Якутії, а не до Іркутська, як повідомлялося спершу.
Вона також повідомила, що разом із Олегом Сенцовим нині етапують до міста Челябінська також засудженого разом із ним українського активіста Олександра Кольченка, який, за повідомленнями, має відбувати покарання в Челябінській області, зазначає Радіо Свобода.
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Їх обох забрали на етап зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону в четвер, 4 лютого.
Як сказав у неділю, 7 лютого, адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе, обох українців відправили відбувати покарання у кліматично суворі й віддалені регіони Росії, щоб ускладнити роботу їхнього захисту. Але, сказав адвокат, на нових місцях їхнього перебування до цього будуть залучатися додаткові адвокати, щоб контролювати умови їхнього утримання в колоніях.
Крім того, додав Дінзе, захист Сенцова і Кольченка готує касаційну скаргу на вирок українцям, а також пакет документів для уповноваженого з прав людини в Росії, щоб вона теж підтримала цю скаргу.
Олег Сенцов і Олександр Кольченко були засуджені в Росії Північно-Кавказьким військовим окружним судом на 20 і 10 років позбавлення волі відповідно. Їм були висунені звинувачення в підготовці підриву пам’ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму. Обидва українці визнані російським правозахисним рухом «Меморіал» політв’язнями.