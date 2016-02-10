Аваков: до кінця року кожен поліцейський повинен бути переатестований
12:44, 10 лютого 2016Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розраховує, що до кінця року кожний поліцейський пройде переатестацію.
До кінця року кожен поліцейський повинен бути переатестований / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання у Києві спільної колегії МВС та Міністерства юстиції на тему "Від нової поліції до нової юстиції і безпеки громадян".
«До кінця року, а може бути, і раніше кожний поліцейський має бути переатестований», - заявив Аваков.
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Як повідомляв УНІАН раніше, переатестація поліцейських в областях України почнеться з кінця січня, першою почне цю процедуру Хмельницька область.
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