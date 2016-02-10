Аваков: до кінця року кожен поліцейський повинен бути переатестований

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання у Києві спільної колегії МВС та Міністерства юстиції на тему "Від нової поліції до нової юстиції і безпеки громадян".

«До кінця року, а може бути, і раніше кожний поліцейський має бути переатестований», - заявив Аваков.

Читайте такожЖурналісти з'ясували, чому Аваков призначив Киву головним наркополіцейським

Як повідомляв УНІАН раніше, переатестація поліцейських в областях України почнеться з кінця січня, першою почне цю процедуру Хмельницька область.