Яценюк закликає закрити Лук'янівський слідчий ізолятор

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні спільної колегії Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України на тему: «Від нової поліції до нової юстиції та безпеки громадян».

Яценюк наголосив на необхідності змін у роботі слідчих ізоляторів та відходу від радянської системи виконання покарань.

"Той же Лук'янівський слідчий ізолятор, який ще побудований царською Росією, має бути закритий. Там умови, за яких не те що жити - там виживати неможливо", - сказав він.

За словами прем’єра, "це система знущання над громадянином", який ще навіть не отримав судового вироку і перебуває під слідством.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр юстиції Павло Петренко наголосив, що 2016 рік має стати роком реформи пенітенціарної системи.

Влітку 2015 року в управлінні Державної пенітенціарної служби України у Києві та Київській області запропонували побудувати новий Київський СІЗО на території Ірпінського виправного центру.