Кількість померлих від грипу в Україні зросла до 260

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 260 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них 3 дітей віком до 17 років», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість смертей від грипу в Одеській області – 40 випадків, Києві – 30, Черкаській – 17, Харківській і Донецькій областях - по 15.

Всього в Україні з початку епідемічного сезону зареєстровано 3,5 мільйона хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 9,1% населення.

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Із загальної кількості хворих 61,3% складають діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відзначається серед населення Київської області та Києва, де переболіло, відповідно, 15,4% і 12,9% населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,9%) і Харківській областях (3,8%).

З початку епідсезону госпіталізовані з попередніми діагнозами «грип» і «гостра респіраторна вірусна інфекція» 150 тисяч осіб (4,2% від захворілих), з них 65,6% складають діти віком до 17 років.

На 5-му тижні 2016 року в 15 областях показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги, з них у 4 – більш ніж на 50%. В інших регіонах країни епідемічні пороги знаходяться в межах від нульового порогу в Полтавській до 49% у Харківській області.

Захворюваність в епідсезон 2015-2016 років на 46,1% більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.

За даними МОЗ, станом на 10 лютого в окремих регіонах введені обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання в 2199 дитячих загальноосвітніх та позашкільних закладах.