На Луганщині бойовик "ЛНР" отримав 2 роки тюрми

Як повідомляє прокуратура Луганської області, вироком Лисичанського міського суду мешканця Попаснянського району засуджено до двох років позбавлення волі за участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, діючого на території області (ч. 1 ст. 260 КК України).

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Досудовим розслідуванням установлено, що в липні 2014 року обвинувачений добровільно увійшов до складу не передбаченого законом збройного формування, діючого на території Перевальського району.

Упродовж липня-вересня 2014 року, беручи активну участь у діяльності зазначеного незаконного збройного формування, обвинувачений ніс службу на блокпосту на автошляху Алчевськ - Луганськ, здійснював його охорону, перевіряв документи та транспортні засоби, виконував господарські роботи, пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням діяльності даного блокпосту.

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