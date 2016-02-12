ВР має перейменувати 144 населені пункти на окупованих територіях - УІНП

Про це йдеться у повідомленні інституту.

Він нагадує, що до 21 лютого Верховна Рада має визначитися з новими назвами для населених пунктів, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, а міські та сільські голови - завершити перейменування місцевих топонімів. "Потім розпочнеться третій етап декомунізації і повноваження прийняття рішень про перейменування перейдуть до голів ОДА", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, 4 лютого на мапі України вже з’явилося 175 нових назв міст і сіл замість тоталітарних топонімів радянського періоду, але це становить лише 18% від того, що, на думку УІНП, слід перейменувати.

Читайте такожПри декомунізації назв вулиць і міст жителі не повинні йти до паспортного столу

"144 населені пункти з тоталітарними назвами розташовані на окупованих територіях, але і вони будуть перейменовані українським парламентом. У випадку із Кримом - після консультацій із Меджлісом кримськотатарського народу, які вже тривають", - зазначає УІНП.

За підрахунком інституту, в обласних центрах в рамках декомунізації з’явилося 1028 нових назв вулиць (за винятком “декомунізованих” ще на початку 1990-х Львова, Івана-Франківська та Тернополя, а також окупованих міст), однак це становить 47% від запланованих перейменувань.

Читайте такожКіровоградська міськрада просить ВР відтермінувати перейменування міста

“Лідерами” перейменувань місцевих топонімів стали Дніпропетровськ (316 нових назв), Харків (231 нова назва) та Вінниця (135), які "завершили завдання" на понад 90%. При цьому Маріуполь вже повністю замінив місцеві тоталітарні топоніми — загалом 78 позицій.

В “аутсайдерах” за цим показником опинилися Полтава, Одеса, Суми, Миколаїв та Херсон.

Крім того, як зазначає Інститут національної пам'яті, під перейменування потрапляють 105 ЗМІ, 15 з яких зараз реєструють нові назви, для 30 — скасувано свідоцтва про реєстрацію, а 21 ЗМІ виходить під окупацією.